Саратовские христиане празднуют Светлую Пасху

В Покровском соборе Саратова митрополит Игнатий совершил ночное Пасхальное богослужение.

Тысячи верующих встретили праздник крестным ходом вокруг храма, после чего последовали утреня и литургия.

Особенностью службы стало чтение Евангелия на десяти языках, включая греческий, французский и украинский. В финале освятили артос — большой пасхальный хлеб, а хор под управлением Антонины Коньковой исполнил торжественные песнопения.

Также сегодня в собор доставят Благодатный огонь.

Православных христиан с праздником поздравили спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Роман Бусаргин и депутат Госдумы Николай Панков.

Ольга Сергеева