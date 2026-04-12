Саратовские христиане празднуют Светлую Пасху

В Покровском соборе Саратова митрополит Игнатий совершил ночное Пасхальное богослужение.
Тысячи верующих встретили праздник крестным ходом вокруг храма, после чего последовали утреня и литургия.
Особенностью службы стало чтение Евангелия на десяти языках, включая греческий, французский и украинский. В финале освятили артос — большой пасхальный хлеб, а хор под управлением Антонины Коньковой исполнил торжественные песнопения.
Также сегодня в собор доставят Благодатный огонь.
Православных христиан с праздником поздравили спикер Госдумы Вячеслав Володин, губернатор Роман Бусаргин и депутат Госдумы Николай Панков.
