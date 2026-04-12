Жительница Саратова отправила интернет-мошенникам 1,8 млн за несуществующий Land Rover

В Саратове 55-летняя женщина попалась на уловки мошенников при покупке Land Rover 2019 года за 1,9 млн руб.

Найдя объявление в интернете, она связалась с «менеджером», который убедил её в надёжности сделки.

Жертва перевела 770 тыс. руб. на «таможенные расходы», затем ещё более 1 млн руб. — на «выкуп и доставку».

Но 10 апреля аферисты потребовали ещё 1,5 млн руб. «за утилизационный сбор».

Женщина отказалась, после чего переписка была удалена преступниками. Возбуждено уголовное дело.

