Саратовские «Инвалиды войны» расширяют сеть местных отделений

В Хвалынске открыли местное отделение Саратовской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны».

Открытие отделения позволит расширить направление патриотической работы с молодёжью, увековечения памяти героев и поддержки ветеранов боевых действий и их семей.

По итогам конференции путем открытого голосования на должность председателя Хвалынского отделения утвержден Рамиль Кузяев, участник боевых действий,- сообщает ТГ-канал «Политика и общество».

Подготовила Ольга Сергеева