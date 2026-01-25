В Энгельсе более 8 тысяч горожан мерзнут в квартирах: прокуратура проводит проверку

Прокуратура начала проверку из-за холода в домах Энгельса.

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко в Энгельсе организована внеплановая проверка. Поводом стало снижение параметров отопления и горячего водоснабжения в домах по Волгоградскому переулку, которые обслуживает котельная компании ООО «Теплоресурс».

Выездная проверка с участием специалистов управления ЖКХ уже подтвердила факт нарушения температурных нормативов при подаче ресурсов. От недогрева пострадали 21 многоквартирный дом, в которых проживает более 8 тысяч человек.

В настоящее время прокуратура оценивает, насколько действия управляющей компании соответствуют жилищно-коммунальному законодательству. Работа по восстановлению нормативной подачи тепла и горячей воды взята на особый контроль. По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования для полного восстановления прав граждан.

Ольга Сергеева