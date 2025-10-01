Саратовские кадеты предоставили регион на всероссийском слёте

Команда из Саратовской кадетской школы-интерната №2 представила регион на всероссийском слёте «Золотой эполет» в Твери. В масштабных соревнованиях участвовали 140 воспитанников кадетских учреждений со всей страны, но саратовцы положительно отличились в ключевых дисциплинах.

Саратовцы одержали победу в трёх престижных номинациях: «Парад городов», творческий конкурс «На привале» и строевая подготовка. Также команда заняла второе место в конкурсе «Кадетский бал» и третье — в огневой подготовке.

Алена Орешкина