Саратовские резервуары для нефтепродуктов отправятся на Урал и в Северо-Западный регион

Саратовский завод резервуарных металлоконструкций (РМК) заключил два крупных контракта на производство вертикальных стальных емкостей. Суммарный объем выпускаемой продукции составит 15 тысяч кубических метров.

Заказчиками выступили дочерние предприятия компании «Транснефть» — «Транснефть-Урал» и «Транснефть-Балтика». Резервуар объемом 10 000 м³ предназначен для хранения нефти, а емкость на 5 000 м³ будет использоваться для дизельного топлива. Проектный срок эксплуатации обоих объектов — 50 лет.

Производство осуществляется с использованием отечественных материалов. Для изготовления резервуаров применяется сталь от одного из ведущих российских металлургических комбинатов.

Поставка готовой продукции заказчикам запланирована на первый квартал 2026 года. В этот срок входит как изготовление, так и транспортировка резервуаров к местам эксплуатации.

Алена Орешкина