Саратовские каратисты завоевали пять медалей на чемпионате России

С 21 по 25 августа в Екатеринбурге прошел чемпионат России по каратэ, в котором приняли участие более 400 спортсменов из 46 регионов страны. Саратовская область была представлена пятью призерами, которые показали выдающиеся результаты в разных дисциплинах.

Достижения саратовских спортсменов:

2 место -Виктория Давыдова — серебро в весовой категории до 50 кг

3 место — Александра Мешкова — бронза в весовой категории до 68 кг

3 место — Ангелина Тарасова — бронза в дисциплине «ката»

3 место — Артем Старилов — бронза в дисциплине «ката»

3 место — Ярослав Ряховский — бронза в весовой категории до 67 кг

Успех саратовских каратистов подтвердил высокий уровень развития этого вида спорта в регионе. Подготовка спортсменов ведется при поддержке министерства спорта области в рамках реализации федеральных программ развития единоборств.