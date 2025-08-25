Саратовские яхтсмены заняли второе место на Всероссийских соревнованиях по морскому многоборью

Команда «Саратов-1» вошла в тройку сильнейших экипажей России на Всероссийских соревнованиях по морскому многоборью в дисциплине «ЯЛ-6 парусная гонка». Соревнования прошли в акватории Волги у острова Зелёный и были посвящены памяти выдающегося спортсмена М.В. Фирсова.

В борьбе за первенство участвовали десять экипажей из разных регионов страны: три команды из Саратова, две из Самары, а также спортсмены из Санкт-Петербурга, Пензы, Калужской, Ярославской и Московской областей.

Итоговые результаты:

1 место — команда Калужской области

2 место — команда «Саратов-1»

3 место — команда «Самара-1»

Успех саратовских спортсменов подтвердил высокий уровень развития парусного спорта в регионе и продолжение лучших традиций морского многоборья.