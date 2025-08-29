Саратовские кардиохирурги выполняют высокотехнологичные операции

В Областном клиническом кардиологическом диспансере выросло число высокотехнологичных вмешательств на сердце и сосудах.

Как сообщает областной минздрав, особое место среди них занимают малоинвазивные операции. В частности, маммарокоронарное шунтирование передней межжелудочковой артерии на работающем сердце из минидоступа – MIDCAB.

Данная операция успешно проводится кардиохирургами диспансера уже не первый год и прочно вошла в арсенал высокоспециализированной помощи. Только за 8 месяцев этого года количество таких операций увеличилось более чем на 35% к уровню 12 месяцев прошлого года.

Особое развитие высокотехнологичная методика получила благодаря усилиям министра здравоохранения Саратовской области Владимира Дудакова.

Подробнее о MIDCAB рассказал сердечно-сосудистый хирург кардио-хирургического отделения № 2 Борис Осинцев.

«Эта операция позволяет проводить лечение изолированного поражения передней нисходящей артерии через небольшой разрез, что снижает риск раневой инфекции, сокращает срок госпитализации и, что немаловажно для наших пациентов, необходимость спать на спине в течении 3-6 месяцев. Особенность, уникальность и красота данного метода лечения в том, что оно проводится на работающем сердце, без подключения системы искусственного кровообращения. Хотя современное оборудование и позволяет делать операции на «остановленном» сердце с великолепными результатами, в некоторых случаях лучше его избегать», — поделился Борис Евгеньевич.

Среди неоспоримых преимуществ метода — уменьшение выраженности послеоперационного болевого синдрома (за исключением раннего периода) и хороший косметический эффект, — отметили в министерстве здравоохранения Саратовской области.