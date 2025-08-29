В поселке Саратова мужчину ударило током

В Гагаринском районе Саратова местный житель получил удар электрическим током.

Происшествие случилось сегодня, 29 августа, утром на территории поселка Красный Текстильщик.

По информации, предоставленной пресс-службой областного министерства здравоохранения интернет-изданию «Новости Саратова», пострадавший был незамедлительно госпитализирован.

«Состояние мужчины врачи оценивают как удовлетворительное. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме», — добавили в ведомстве.

Точные обстоятельства, при которых произошел несчастный случай, выясняются.