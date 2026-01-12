Саратовские легкоатлеты привезли домой 4 медали первенства ПФО

Воспитанники саратовской спортивной школы олимпийского резерва № 6 Саратова показали высокие результаты.

Как сообщили в мэрии областного центра, на прошедшем с 9 по 11 января в Нижнем Новгороде Первенстве Приволжского федерального округа по легкой атлетике U-18 и U-16 в помещении юные саратовцы заняли призовые места:

Роман Федукин стал победителем в беге на 60 м и в прыжках в длину с разбега среди юниоров до 18 лет;

Максим Голованов стал победителем в беге на 200 м и бронзовым призером на дистанции 60 м среди юношей до 16 лет.

Тренируют спортсменов Ирина Гущина и Андрей Дорожкин.

Подготовила Ольга Сергеева