Телефонные мошенники обманывают саратовцев с выплатами от имени чиновников

Жителей Саратовской области предупреждают о новой схеме телефонного обмана.

В регионе активизировались мошенники, которые под видом сотрудников районных администраций звонят гражданам и предлагают оформить социальные выплаты. Для «оформления» они запрашивают реквизиты банковских карт.

Как заявили в администрации Марксовского района, настоящие работники муниципалитетов никогда не просят по телефону или в мессенджерах сообщать данные карт и счетов.

Власти настоятельно рекомендуют проявить осторожность и проинформировать о новой схеме, в первую очередь, пожилых людей, так как они наиболее часто попадаются на уловки злоумышленников.

Алиса Эай