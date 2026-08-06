Губернатор Бусаргин представил стратегию развития саратовского здравоохранения до 2030 года

Роман Бусаргин рассказал о стратегии развития здравоохранения Саратовской области до 2030 года.

Документ предусматривает масштабные ремонты, строительство новых объектов и закупку современного оборудования.

Ключевые цифры:

— более 70 единиц медтехники (КТ, МРТ, маммографы, флюорографы) на 1,6 млрд рублей;

— капремонт в 52 медучреждениях — свыше 4 млрд рублей;

— установка 95 модульных зданий в 45 больницах.

В этом году откроются три новые женские консультации — в Ершове, Екатериновке и Ртищеве. Для детских больниц закупят 8 мобильных комплексов, а 7 центров здоровья для взрослых получат новое оснащение.

Особое внимание — профильным направлениям: развитие кардиологии в Ершовской больнице и областном диспансере, открытие онкоцентра в Ершове в 2027 году, поэтапное оснащение эндокринологических центров в Вольске (2026), Балаково (2027) и Балашове (2028).

Также расширят возможности медреабилитации — новое оборудование получит 9 учреждений.

Ольга Сергеева