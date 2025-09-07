Саратовские лесхозы ведут подготовку к предстоящей высадке деревьев на территории Саратовской области.

Основные работы начнутся в середине осени. Предстоит высадить порядка 800 гектаров лесных культур — это такие породы деревьев, как сосна, дуб, ясень и акация.

Об этом в своем ТГ-канале сообщил губернатор Роман Бусаргин.

На отдельных территориях параллельно ведется посев саженцев. Например, Лысогорский лесхоз планирует в этом году вырастить больше 400 тысяч сеянцев, которые будут использовать по всему региону. Основная часть — сосна, но кроме этого есть и лиственные породы: акация, ясень и вяз.

В состав лесхоза входят два питомника. Общая площадь первого — 6,7 га, второго — 1 га. Но на такой сравнительно небольшой территории выращивают 340 тысяч сеянцев. Осенью намерены высадить 160 тысяч. Чтобы наращивать объёмы лесовоспроизводства, планируют увеличить площадь на 6,5 га.

— Всего на территории региона весной высадили свыше 8,5 млн саженцев, что позволило увеличить лесной фонда на более чем 2 000 га. В 2025 году стоит задача высадить 4 000 га. Объем ежегодного воспроизводства лесов увеличился в 4 раза (https://t.me/busargin_r/8374?single) и является самым высоким за последние 20 лет. Чтобы регулярно наращивать показатели, поддерживаем наши лесные хозяйства, обновляя их материально-техническую базу, — отметил губернатор.