В Саратовской области высадят около 800 гектаров лесных культур

В Саратовской области началась подготовка к масштабной осенней высадке леса. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Лесхозы региона планируют высадить около 800 гектаров лесных культур, включая сосну, дуб, ясень и акацию.

Параллельно в питомниках идет посев новых саженцев. Лысогорский лесхоз, например, выращивает более 400 тысяч сеянцев для лесовосстановления по всей области. Наряду с сосной здесь культивируют и лиственные породы.

На двух питомниках в лесхозе общей площадью 7,7 га уже выращивают 340 тысяч молодых деревьев, из которых 160 тысяч планируют высадить этой осенью. Для увеличения объемов работ планируется расширить площади на 6,5 га.

В прошлом сезоне область высадила свыше 8,5 миллионов саженцев, увеличив лесной фонд на 2000 га. На 2025 год поставлена задача высадить уже 4000 га нового леса в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» президента РФ Владимира Путина.

Благодаря системной работе объемы лесовоспроизводства выросли вчетверо и достигли максимума за 20 лет. Для поддержания динамики продолжается обновление материально-технической базы лесхозов.