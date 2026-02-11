Саратовские магазины и бары незаконно продавали алкоголь по ночам

Минэкономразвития области подвело первые итоги контроля за соблюдением ужесточённых правил продажи алкоголя.

Ограничения ввели в сентябре 2025 года после жалоб жителей на шум и круглосуточную торговлю в жилых домах.

С этого времени зафиксировано 14 нарушений, среди которых продажа спиртного ночью и реализация разливного пива в магазинах, расположенных в многоквартирных домах.

В Энгельсе ресторан «Ресторан плюс» оштрафован на 100 тысяч рублей за ночную торговлю алкоголем. Наказаны также три предпринимателя сети «Пивной стандарт» и три заведения «Кеги».

В ходе рейдов с полицией в баре «Пивной стандарт» на Полтавской повторно выявили продажу разливного пива в жилом доме — возбуждено административное дело. В Саратове на улице Зои Космодемьянской торговали алкоголем без лицензии.

Ольга Сергеева