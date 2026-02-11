Саратовские ветеринары вакцинировали от бешенства 10 тысяч собак и кошек в январе

В Саратовской области за месяц вакцинировали более 4 миллионов птиц и свыше 500 тысяч сельхозживотных.

Государственная ветеринарная служба региона подвела итоги работы за январь 2026 года. За первый месяц специалисты провели масштабную профилактическую кампанию среди сельскохозяйственных и домашних животных.

От особо опасных заболеваний привили более 216 тысяч голов крупного рогатого скота, свыше 157 тысяч — мелкого рогатого скота, более 160 тысяч свиней и столько же лошадей.

Особое внимание уделили птицеводству: вакцинацию прошли более 4 миллионов птиц, почти миллион из них — от болезни Ньюкасла. От бешенства защитили около 10 тысяч собак и кошек.

В ветслужбе напоминают владельцам животных о необходимости своевременной вакцинации и соблюдении ветеринарных требований. Это позволяет держать эпизоотическую ситуацию в регионе под контролем и предотвращать вспышки инфекций.

Ольга Сергеева