Саратовские медики спасли не завтракавшую женщину

Балаковские хирурги избавили пациентку от камней в желчном.

В хирургическое отделение № 2 Балаковской клинической больницы поступила 54-летняя женщина с нестерпимой болью в правом боку — терпеть стало невозможно. Заведующий отделением Роман Тимохин провёл плановую операцию и извлёк из желчного пузыря пациентки множество билирубиновых камней.

Как выяснили врачи, к образованию камней привела привычка пропускать утренний приём пищи: ночная желчь застаивалась, густела и со временем превращалась в кристаллы без утреннего приема пищи.

Операция прошла успешно, женщина выписана домой. Медики напоминают: если УЗИ показало камни — не откладывайте визит к хирургу. Плановая операция безопасна, тогда как экстренная, с перекрытым протоком или перитонитом, несёт серьёзные риски. «Завтракайте, пейте воду перед едой и не играйте в русскую рулетку со своим здоровьем», — предупредили в БГКБ.

Ольга Сергеева