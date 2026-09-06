В Заводском районе Саратова строится новый учебный корпус гимназии «Авиатор»

Переполненная школа получит долгожданную помощь.

В Заводском районе Саратова строительство нового корпуса гимназии «Авиатор» на 1500 мест вышло на финишную прямую. Объект планируют сдать к следующему учебному году, сообщил депутат Госдумы Николай Панков после визита на стройплощадку вместе с директором школы.

На данный момент в большей части здания закрыт тепловой контур, внутри ведутся отделочные работы. В новом корпусе предусмотрены бассейн и современные спортивные залы. Панков отметил, что ученики активно участвуют в оформлении пространства: дети предлагают свои варианты цветовой гаммы стен и идеи по дизайну классов.

Необходимость в новом здании назрела давно. Сейчас основная гимназия работает с критической перегрузкой: 1900 учеников при проектной вместимости 1100 мест — превышение составляет почти 800 человек. Родителям приходится возить детей в другие школы района. Ввод нового корпуса не только разгрузит учреждение, но и станет барьером для точечной застройки без социальной инфраструктуры, против которой ранее выступали местные жители. Проект реализован при поддержке председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Панков пообещал держать ход строительства на личном контроле совместно с родительским и педагогическим сообществом, а также продолжать отстаивать интересы жителей микрорайона и пайщиков проблемных строек.

Ольга Сергеева