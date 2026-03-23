Саратовские медики удостоены Путиным высоких наград

Двум медработникам из Саратовской области присвоены почетные звания.

Указом Президента России Владимира Путина отмечены заслуги врача из Балакова и старшей медсестры областной детской больницы. Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Надежде Шибаевой, работающей педиатром в Балаковской районной поликлинике. «Заслуженного работника здравоохранения РФ» удостоена Галина Севрюкова — старшая медицинская сестра Саратовской городской детской клинической больницы.

Надежда Шибаева посвятила педиатрии 34 года, имеет высшую квалификационную категорию. В своей практике особое внимание уделяет профилактике, сохранению репродуктивного здоровья подростков и вакцинации. За многолетний труд она награждена знаком «Отличник здравоохранения», а также почетными грамотами Минздрава РФ и областного ведомства.

Галина Севрюкова трудится в системе здравоохранения 45 лет, из них 37 — в городской детской клинической больнице. На посту старшей медсестры она с 2006 года. Основное направление ее работы — наблюдение за детьми первого года жизни, постоянное повышение квалификации и внедрение новых подходов в уходе за маленькими пациентами. Ее заслуги также отмечены отраслевыми наградами.

Награждение федеральными званиями происходит на фоне сохраняющегося дефицита медицинских кадров в регионе. По данным областного минздрава, в Саратовской области по-прежнему остро не хватает участковых педиатров, терапевтов и врачей узких специальностей. Особенно сложная ситуация — в районных больницах и амбулаториях. Каждая такая награда подчеркивает не только личные заслуги специалистов, но и важность удержания квалифицированных кадров в системе здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что медалью Луки Крымского была награждена главный врач саратовской горбольницы № 2 им. В.И. Разумовского Ника Попова.

Ольга Сергеева