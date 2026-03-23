Саратовским пенсионерам могут отключить заграничные звонки на домашний телефон

Россиянам старше 60 лет могут запретить международные звонки на домашние телефоны.

В новой редакции антимошеннического пакета мер, подготовленного ко второму чтению, появились дополнительные механизмы защиты граждан от злоумышленников.

Как сообщает Forbes, теперь предлагается наделить операторов связи правом блокировать международные вызовы на стационарные номера, принадлежащие россиянам старше 60 лет. Кроме того, любой абонент — как мобильный, так и фиксированный — сможет установить самостоятельный запрет на входящие звонки из-за границы.

Изменения коснутся и детских сим-карт. Если ранее родители обязаны были уведомлять оператора о том, что номером пользуется ребенок, то в новой версии законопроекта это требование исключается. Главная цель — автоматически ограничить отправку на такие номера смс-кодов подтверждения, которые мошенники часто используют для хищения аккаунтов и оформления кредитов.

Параллельно силовики продолжают точечную работу по ликвидации инфраструктуры телефонных аферистов. Так, 23 марта в центре Москвы был пресечен нелегальный узел связи, обеспечивавший работу мошеннических кол-центров. Как сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО, задержан 19-летний молодой человек, который обслуживал оборудование для передачи голосового трафика. Изъятая техника использовалась для подмены номеров и массовых обзвонов граждан, в том числе из других регионов.

Оба направления — ужесточение законодательства и физическое пресечение нелегальных узлов связи — стали ключевыми элементами системной борьбы с телефонным мошенничеством в стране.

