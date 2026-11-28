На выездной лекции в областной клинической больнице, организованной региональным центром крови, трансфузиолог Людмила Зайцева объяснила коллегам, кому нужна пересадка костного мозга, и развеяла мифы.

Костный мозг не связан со спинным, донация не больнее сдачи крови, а восстановление занимает около двух недель. По её словам, звонок из регистра может поступить в течение всей жизни — чем больше людей в базе, тем выше шансы на спасение.

По итогам лекции 24 сотрудника больницы заполнили анкеты и сдали кровь для регистра. Аналогичное мероприятие прошло в городской детской клинической больнице, где в регистр вступили ещё 25 человек. Главврач Ирана Мириева подчеркнула, что истинное призвание медика выходит за рамки ежедневных обязанностей.