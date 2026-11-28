Саратовская гордума одобрила передачу автобусных маршрутов Гагаринского района городу.

На заседании гордумы приняты изменения в работе общественного транспорта Саратова.

Председатель профильного комитета Алексей Степанов напомнил об инициативе ввести систему регулируемого тарифа на автобусных маршрутах Гагаринского района: функции по их организации перейдут от регионального минтранса к органам местного самоуправления.

Для пассажиров переходный период не повлечёт удорожания — действующий тариф останется неизменным. Депутаты поддержали инициативу. Конкретные номера маршрутов пока не уточнялись; нововведения начнут действовать со следующего года.