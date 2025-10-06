Саратовские министерства завели собственные каналы в мессенджере MAX

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин открыл официальный канал в мессенджере MAX, став первым представителем региональной власти на этой платформе.

К работе в новом сервисе также подключился председатель Госдумы Вячеслав Володин, создавший личный канал и канал о своих региональных проектах.

Право создания каналов в MAX получили сообщества с аудиторией от 10 тысяч подписчиков в социальных сетях. Среди первых участников — министерства здравоохранения, образования и труда области, а также администрации Энгельсского, Балаковского и Красноармейского районов.

Для организаций с меньшей аудиторией регистрация пока недоступна — им придется дождаться открытия этой возможности.

Наталья Мерайеф