В Саратове на Сетевой в ДТП травмы получила пенсионерка

В Волжском районе Саратова 5 октября произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим.

Согласно информации городской Госавтоинспекции, авария случилась около 14:20 на улице Сетевой напротив дома № 12.

Предварительные данные свидетельствуют, что в столкновении участвовали автомобиль «Фольксваген» под управлением 26-летнего водителя и «Иж», которым управлял 68-летний мужчина. В результате инцидента травмы получила 71-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ольга Сергеева