Юные интеллектуалы региона сразились в знаменитой игре «Что? Где? Когда?»

Традиционные состязания в рамках Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа состоялись на базе регионального центра «Галактика64».

Участниками турнира стали 14 сборных команд из Саратовской области. Школьникам предстояло в режиме реального времени находить решения для каверзных вопросов, которые требовали не только широкого кругозора, но и смекалки, логического мышления и слаженного взаимодействия. В процессе напряжённой борьбы ребята ярко проявили свою эрудицию и умение работать в коллективе.

Результаты этого регионального этапа станут известны позже, по окончании соревнований по всем дисциплинам олимпиады. Команда-победитель получит право защищать честь Саратовской области на окружном финале, запланированном на 11–13 марта 2026 года в Перми.

Проект реализуется под патронатом полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Об этом сообщает Министерство образования Саратовской области.

Ольга Сергеева