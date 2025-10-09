Саратовские мусульмане навестили раненых бойцов

Представители мусульманской общины Саратова навестили участников специальной военной операции, проходящих лечение в одном из госпиталей Министерства обороны РФ.

С благотворительной миссией в медучреждение отправились заместитель главы ДУМ Поволжья, имам Саратовской Соборной мечети Рустам-хазрат Мухитов и руководитель научного отдела СРОО «Возрождение» Алексей Муратов.

Гости пообщались с военнослужащими, оказав необходимую духовную поддержку, и передали им религиозную литературу. В ходе встречи также было вознесено дуа (мольба) за ребят и их скорейшее исцеление.

Как сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Саратовской области, визит в госпиталь проходил по инициативе обеих сторон, как религиозных деятелей, так и самих бойцов, которые нуждаются в помощи.

Подготовила Наталья Мерайеф