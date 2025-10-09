Михаил Исаев: Обсудили с руководством СГЭТ больные вопросы

После объединения трамвайных маршрутов 8 и 9 в единый маршрут 9д от жителей поступают сообщения, что в час пик возникают трудности с посадкой на трамвай вне конечных остановочных пунктов.

Обсудили с руководством МУПП «Саратовгорэлектротранс» возникшие проблемы. До конца недели необходимо внимательно изучить пассажиропоток, определить потребность в привлечении дополнительных единиц подвижного состава. Если остро стоит вопрос возобновления движения маршрута №9, то необходимо оперативно проанализировать ситуацию для принятия мер.

Проговорили с руководством СГЭТ вопросы межведомственного взаимодействия с энергетиками и правоохранительными органами. Наша общая задача обеспечить максимально оперативную реакцию в случае аварийного отключения электроэнергии на тяговых подстанциях, а также организовать незамедлительный приезд сотрудников полиции на вызов, если произошло ДТП, препятствующее движению трамвая, или необходимо обследовать оставленные в транспорте вещи.

Продолжим мониторить режим движения городских трамвайных маршрутов. В случае каких-либо отклонений от графика саратовцы могут сообщать по телефону МУПП «Саратовгорэлектротранс» (8452) 52-41-38.