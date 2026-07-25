Саратовские мусульмане отправили более 10 тонн груза на фронт

Духовное управление мусульман Саратовской области отправило в зону СВО более 10 тонн гуманитарного груза.

Акция прошла 20 июля в рамках проекта «Единая умма — сильный тыл». В отправке участвовали муфтий Расим-хазрат Кузяхметов, представители власти и волонтёры, включая группу «Охотники 64». Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.

Сбор помощи, объявленный в июне, охватил множество махаллей и добровольцев. За несколько недель для бойцов 108-го Гвардейского десантно-штурмового полка подготовили продукты и необходимые материалы.

В 2026 году запланировано четыре подобные акции — первая прошла в марте. Руководитель департамента Хамза-хазрат Бакиров поблагодарил всех имамов и участников за поддержку проекта.

Ольга Сергеева