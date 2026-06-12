Саратовские мусульмане раздали 28 тонн жертвенного мяса нуждающимся

В Саратовской области в дни празднования Курбан-байрама была организована масштабная благотворительная акция.

Было распределено около 28 тонн мяса среди нуждающихся. Акция охватила более тысячи семей, включая малоимущих, многодетных, пенсионеров и семьи участников специальной военной операции, — сообщает пресс-служба ДУМСО.

Для проведения акции было забито 26 коров и более тысячи овец. Все процедуры выполнялись в соответствии с правовыми и санитарными нормами на специально отведенных местах.

Наибольшее количество мяса было распределено в Дергачевском мухтасибате, который включает Дергачевский, Ершовский и Озинский районы. Здесь было роздано около 6200 килограммов продукции. Александрово-Гайский мухтасибат обеспечил жителей говядиной, а Саратовский мухтасибат — бараниной.

Часть мяса была передана для нужд саратовского медресе «Шейх Саид» и детского оздоровительного лагеря «Зеркальный». Кроме того, жители региона имели возможность попробовать различные национальные блюда, такие как плов, которые были приготовлены и предложены в рамках праздника.

Наталья Мерайеф