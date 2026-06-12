Саратовцы после проливных дождей собирают грибы ведрами в июне

Жители Саратовской области активно занимаются сбором грибов, делясь своими находками и фотографиями в социальных сетях.

Грибные места были обнаружены в нескольких районах, включая Петровский, Татищевский, Лысогорский и Воскресенский, а также в Гагаринском районе Саратова и на Кумысной поляне.

Среди собранных трофеев можно встретить маслята, подберезовики и местные виды, такие как «дуньки» и «поплавки». Для сбора урожая жители используют различные тары, включая ведра, ящики и даже упаковки из супермаркетов.

Несмотря на обилие грибов, особенно маслят, собиратели отмечают, что значительная часть урожая, даже молодые грибы, уже поражена червями. Это создает определенные трудности для любителей тихой охоты, которые стремятся собрать качественный продукт.

Ольга Сергеева