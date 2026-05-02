Саратовские НКО культуры теперь подают заявки на оценку качества упрощенно через госуслуги

НКО Саратовской области смогут подтверждать качество услуг онлайн.

Социально ориентированные некоммерческие организации региона, работающие в сфере культуры, получили новый цифровой инструмент взаимодействия с государством. Как сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи, теперь подать заявление на оценку качества своих услуг можно онлайн — через портал «Госуслуги».

Раньше для получения заключения о соответствии установленным требованиям приходилось лично нести документы или отправлять их почтой. Бумажная волокита и очереди остались в прошлом.

Чтобы пройти процедуру, достаточно войти в личный кабинет юрлица на gosuslugi.ru, выбрать нужную услугу, заполнить форму и приложить файлы. Всё — заявление отправлено. Статус его рассмотрения и готовое заключение придут туда же, в цифровой кабинет. Никаких лишних визитов и бумажных ответов.

Ольга Сергеева