Саратовские охотники с начала нового года убили 25 лисиц

Охотникам Саратовской области платят 800 рублей за каждую добытую лисицу.

С начала 2026 года охотники Саратовской области добыли 25 лисиц. Соответствующие данные приводит региональный комитет охотничьего хозяйства и рыболовства, который с 12 января возобновил приём туш этих хищников.

Как уточняется, за каждую сданную лисицу охотник получает 1200 рублей. Из этой суммы удерживается 400 рублей, предназначенных для утилизации туши. Таким образом, фактическое вознаграждение составляет 800 рублей за одну особь.

Число лисиц, которых может добыть один охотник, не ограничивается квотами. Однако общий региональный лимит на выплаты установлен для 1250 особей.

Алиса Эай