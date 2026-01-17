В Саратове у ипподрома внезапно умер мужчина

На улице Ипподромная в Саратове обнаружено тело мужчины.

Накануне, 16 января, у ипподрома в районе 3-й Дачной был обнаружен труп мужчины. Информация о происшествии была распространена в Telegram-канале «Саратов +».

Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном министерстве здравоохранения, прибывшая бригада скорой медицинской помощи констатировала смерть мужчины. Саратовец скончался до приезда медиков.

Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Ольга Сергеева