Саратовские охотники выпустили в озеро Аткарска 90 уток и утят

В Аткарском районе выпустили 90 крякв для восстановления популяции.

15 августа охотники Саратовского областного общества выпустили в охраняемое озеро 80 утят и 10 взрослых уток. Птиц вырастили в Новой Осиновке, где разрешена охота, поэтому для безопасности молодняка их переселили на заповедный водоем.

Как пояснил председатель отделения Владимир Кириллов, взрослые особи помогут утятам адаптироваться в дикой природе. Охотники надеются, что утки запомнят это место и вернутся весной для гнездования.

Этот проект направлен на сохранение и приумножение популяции диких уток в регионе.