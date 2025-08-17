Саратовский чиновник купил на фермерской ярмарке 7 литров меда

Петровская ярмарка собрала восторженные отзывы.

16 августа на центральной площади Петровска развернулась первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка. Местные фермеры и дачники представили богатый ассортимент: свежие овощи и фрукты, ягоды, душистый мед и рукотворные изделия.

Глава района Максим Калядин лично оценил качество продукции, приобретя 7 литров местного меда. «Особый аромат нашему меду придает луговое разнотравье, которое в этом году особенно пышное благодаря частым дождям», — отметил он.

Ярмарку сопровождала концертная программа в рамках яблочно-медового фестиваля. По многочисленным просьбам жителей следующую подобную ярмарку планируют провести уже в сентябре. «Этот формат действительно востребован у населения», — подчеркнул Калядин.