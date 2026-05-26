Саратовские паломники участвуют в Хадже

25 мая, в 8‑й день месяца Зуль‑Хиджа по лунному календарю, начался главный обряд Хаджа.

Среди паломников — 64 жителя Саратовской области: вместе с другими мусульманами они с вечера вошли в состояние ихрама и направились из Мекки в долину Мина. Об этом сообщили в пресс-службе ДУМСО.

По словам заместителя муфтия ДУМСО Абдулхакима‑хазрата Яфарова, условия для саратовских паломников организованы должным образом: палатки оснащены кондиционерами, обеспечено достаточное количество воды, медпункты работают в штатном режиме — несмотря на жаркую погоду в регионе паломничества.

Ключевые этапы предстоящего пути: 26 мая — поездка в долину Арафа, где состоится кульминация Хаджа: вознесение дуа и восхваление Всевышнего; затем — возвращение в Мекку и празднование Ид аль‑Адха (Курбан‑Байрама); завершение обрядов — 30 мая.

Первые паломники отправятся домой уже 30 мая, саратовцы вернутся в Россию до 7 июня.

