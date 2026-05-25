В Саратове из-за угроз атаки украинских БПЛА отменили фестиваль воздушных змеев

Ежегодный праздник на Корсачьей горе не состоится из-за соображений безопасности.

Организаторы сообщили в социальных сетях об отмене фестиваля воздушных змеев, который традиционно проводился 1 июня — в День защиты детей.

В заявлении организаторов указаны две причины решения — предупреждения об опасности использования БПЛА и трагические события в Старобельском колледже (Луганская Народная Республика).

Напомним, в ночь на 22 мая Старобельский колледж подвергся атаке — по данным федеральных СМИ, в результате происшествия погиб 21 человек.

Ранее из‑за угрозы атак беспилотников в Саратове были закрыты детские лагеря на Кумысной поляне.

