Саратовские педагоги освоили новые методики воспитания во Владивостоке

Представители Саратовской области приняли участие в образовательном мероприятии «Воспитание начинается с меня» во Владивостоке. В форуме на базе Дальневосточного федерального университета участвовали 150 специалистов со всей России, включая экспертов «Росдетцентра» и советника директора по воспитанию из саратовской школы №95.

В программе мероприятия были лекции, дискуссионные площадки и проектная работа, направленные на разработку конкретных инициатив для работы с молодежью. Участники ознакомились с передовыми методиками в области воспитания, цифровой среды и создания образовательного контента.

Особое внимание уделялось вопросам эффективной коммуникации, реализации социальных инноваций и формированию традиционных ценностей. Полученный опыт позволит саратовским специалистам усовершенствовать воспитательную работу в образовательных учреждениях региона.

Алена Орешкина