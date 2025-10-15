Жители Саратовской области отправили участникам СВО маскировочные сети и домашние заготовки

Активные жители Саратовской области продолжают оказывать всестороннюю поддержку участникам специальной военной операции. В преддверии Дня отца из Аткарского района на фронт отправили маскировочный костюм «Леший» и 12-метровую маскировочную сеть, изготовленную местными активистами.

Особой популярностью пользуются практичные инициативы: «серебряные» волонтеры из Питерского района организовали акцию «Витамины для СВОих» по производству фрипсов — сушеных фруктов для укрепления иммунитета бойцов. Из Саратова переданы маскировочные сети осенних цветов, в которые, по словам мастериц, вложена материнская любовь и пожелания безопасности.

Краснокутский и Самойловский районы отправили на фронт домашние заготовки — квашеную капусту, соленое сало и консервы. В Дергачевском районе сшили и укомплектовали вещмешки для земляков. Как отмечают участники акций, такая поддержка объединяет людей разных поколений и становится важным вкладом в общее дело.

Алена Орешкина