Саратовские пехотинцы собрали гуманитарный груз для СВО

Члены Саратовской общественной организации морских пехотинцев «ТАЙФУН» организовали сбор и доставку гуманитарного груза для военнослужащих 61-й гвардейской бригады морской пехоты Северного флота в составе группировки «Днепр».

Акция стала возможной благодаря поддержке жителей Саратовской области, проявивших солидарность и заботу о защитниках Отечества. В состав отправленного груза вошло необходимое снаряжение и оборудование, призванное повысить эффективность выполнения боевых задач и поддержать моральный дух военнослужащих.

Бойцы бригады выразили искреннюю благодарность саратовцам и представителям «ТАЙФУН» за своевременную помощь и внимание. Особые слова признательности были адресованы руководству организации за постоянную поддержку.

Михаил Панкратов, руководитель Саратовской организации морских пехотинцев «ТАЙФУН», отметил:

— Сейчас как никогда важны единство и взаимовыручка. Поддержка наших бойцов на передовой — это вклад в общую Победу. Мы продолжим помогать тем, кто защищает нашу страну, и сделаем всё для их комфортной службы.

«ТАЙФУН» ведет активную работу по патриотическому воспитанию молодежи, сохранению боевых традиций морской пехоты и взаимодействию с государственными структурами в вопросах поддержки участников специальной военной операции. Об этом сообщает министерство внутренней политики и общественных отношений региона.