Пожарные «потушили» храм в саратовском селе

Сегодня в храме Святой Троицы Ивантеевки состоялись совместные учения пожарных и приходской добровольной дружины. Тренировка была посвящена отработке действий при возгорании во время ремонтных работ.

Год назад при храме создали добровольную пожарную дружину, в которую вошли трое прихожан, прошедших обучение в местной пожарной части. Во время учений добровольцы Илья Кирилин и Сергей Коженов первыми обнаружили условный очаг возгорания, организовали эвакуацию, вызвали профессиональных спасателей и попытались локализовать «пожар» до их прибытия.

В регионе сегодня насчитывается более 4,5 тысяч пожарных добровольцев, объединенных в команды и дружины. С начала года они участвовали в тушении 113 возгораний, причем 21 пожар был ликвидирован без привлечения профессиональных спасателей.