Саратовские пенсионерки активно осваивают фитбол на свежем воздухе

В Саратовской области пенсионеры активно занимаются спортом на открытом воздухе в летний период.

Как сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты, подопечные центра социального обслуживания Балаковского района проводят тренировки с фитболами прямо на природе.

Занятия проходят под руководством реабилитолога. Упражнения направлены на укрепление мышц спины, развитие координации движений и поддержание общей физической активности.

Специалисты отмечают, что тренировки на свежем воздухе особенно полезны для пожилых людей. Они способствуют насыщению крови кислородом, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему, а также помогают стабилизировать эмоциональное состояние.

Информация опубликована на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».