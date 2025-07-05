В Саратове 15-летний мотоциклист протаранил металлический забор и попал в больницу

В пятницу 4 июля на дорогах Саратовской области произошло три аварии с участием мототранспорта.

Согласно данным региональной ГАИ, два инцидента случились в Ершовском районе.

Первое ДТП произошло в 11:40 около села Семёно-Полтавка, где 48-летний водитель не справился с управлением мотоцикла Kawasaki.

Через 20 минут в том же районе, недалеко от села Нестерово, 36-летний мужчина перевернулся на мопеде Racer.

Вечером того же дня в Саратове на улице Стахановской 15-летний подросток на мотоцикле Racer врезался в металлическое ограждение. Этот момент попал в объективы камер видеонаблюдения.

Все участники аварий с травмами были доставлены в медицинские учреждения. Сотрудники дорожной полиции в настоящее время устанавливают точные причины и обстоятельства каждого происшествия.