Саратовские пенсионеры «обезопасили» у аферистов более 600 тысяч рублей

Пенсионеры Саратовской области вновь стали жертвами финансовых аферистов.

По данным регионального главка МВД, за последнее время зафиксировано несколько случаев крупного мошенничества с участием пожилых людей.

В Балаково 72-летний мужчина перевел мошенникам 389 658 рублей после звонка от человека, представившегося банковским сотрудником. Злоумышленник убедил пенсионера, что нужно «защитить» сбережения путем перевода на «безопасный счет».

В Саратове 68-летняя женщина лишилась 215 тысяч рублей, поверив аферисту, назвавшемуся работником Росфинмониторинга. Ее убедили, что на ее имя оформлена поддельная доверенность, и для защиты средств нужно срочно перевести деньги.

Возбуждены уголовные дела. По обоим эпизодам правоохранительные органы начали расследование по статье «Мошенничество». Следователи напоминают, что настоящие сотрудники банков и госучреждений никогда не просят переводить деньги на другие счета.