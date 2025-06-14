Специалисты МЧС ищут источник загадочного запаха, охватившего Саратов

В различных районах Саратова и Энгельса 13 июня появился резкий неприятный запах, что вызвало обеспокоенность жителей.

ГУ МЧС по Саратовской области направило экспертов для установления возможных причин происшествия.

В социальных сетях и мессенджерах горожане по-разному описывают ощущения. Некоторые сравнивают аромат с горелой проводкой и жженой резиной. Другие чувствуют сильный запах выхлопных газов. Третьи ассоциируют его с пережаренными шашлыками, пропитанными жидкостью для розжига.

Ряд жителей сообщили о проблемах со здоровьем — затрудненном дыхании и головной боли, вызванных распространением едкого запаха. В настоящее время специалисты работают над выявлением источника загрязнения воздуха.