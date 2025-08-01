Саратовские подростки катаются по трассам на мотоцикле втроем

В соцсетях Саратова 1 августа появились сообщения о нарушениях ПДД несовершеннолетними.

Один из инцидентов произошел в поселке Юбилейном, где местная жительница сфотографировала троих подростков, ехавших вместе на одном мотоцикле по дублеру улицы Усть-Курдюмская.

На опубликованных снимках видно, как один из автомобилистов (водитель Audi) остановился, чтобы побеседовать с нарушителями. «Вот этот дяденька наверняка доходчиво объяснит и детям, и их родителям правила дорожного движения», — прокомментировала автор поста, сопроводив его соответствующими фотографиями.

Ситуация вызвала обсуждение среди пользователей, многие из которых поддержали инициативу водителя, решившего лично поговорить с подростками о безопасности на дороге.