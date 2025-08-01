Продавцы назвали максимальную прибыль кейтерингового бизнеса в Саратове

В Саратове выставлен на продажу кейтеринговый бизнес, который работает уже девять лет.

Компания принадлежит индивидуальному предпринимателю и предлагает услуги по организации выездных мероприятий различного формата.

Бизнес включает в себя арендуемые помещения — производственный цех площадью 140 квадратных метров и склад на 100 квадратных метров. В перечень передаваемых активов входят сайт компании, оборудование, инвентарь, база данных с сотней партнеров, а также страницы в социальных сетях. Персонал готов продолжить работу с новым владельцем.

Компания специализируется на проведении банкетов, фуршетов, свадеб, поминальных обедов, кофе-брейков и детских праздников. Также развито направление по доставке готовых закусочных боксов. По данным объявления, в сезон бизнес приносит до 1,3 миллиона рублей ежемесячной прибыли, а среднегодовой показатель составляет 275 тысяч рублей в месяц.

Продажа бизнеса обусловлена планами предпринимателя по развитию нового направления. Стоимость компании установлена в размере 7,5 миллиона рублей.