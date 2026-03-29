Саратовские поисковики подвели итоги 2025 года

В Музее Боевой и трудовой славы Саратова состоялась 26-я областная конференция поисковых отрядов «Вспомним всех поименно».

Как сообщили в правительстве области, мероприятие, объединившее представителей органов власти, регионального отделения ДОСААФ России, Областного совета ветеранов и активистов поисковых отрядов, стало главной площадкой для подведения итогов работы в год 80-летия Великой Победы. Организатором конференции выступила Саратовская региональная молодежная общественная организация «Союз поисковых отрядов «Искатель» под руководством Галины Гарибян.

Открывая пленарное заседание, Галина Ивановна подвела итоги значимой для региона работы:

— В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне нашими отрядами была проведена большая архивная работа. Мы успешно реализуем проект при поддержке областного конкурса грантов. Ключевым событием года стала церемония перезахоронения двух участников Великой Отечественной войны, найденных при поисковых работах в Республике Беларусь. Судьбы этих бойцов связаны с Саратовской областью. Выражаю благодарность всем поисковым отрядам за самоотверженный труд и надеюсь, что в 2026 году наш вектор работы будет только повышаться.

Завершилась торжественная часть церемонией награждения. Наиболее отличившиеся члены поисковых отрядов были отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами.

После пленарного заседания работа конференции продолжилась в формате двух тематических секций. Участники обсудили актуальные вопросы патриотического воспитания молодежи, обратившись к историческим примерам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., а также к опыту героев специальной военной операции.

