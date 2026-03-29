Саратовский фонд «Океан» выиграл всероссийский конкурс «Добрый новогодний подарок»

Подведены итоги ежегодного открытого конкурса проектов некоммерческих организаций в рамках благотворительной программы-акции «Добрый новогодний подарок».

Организатором выступил Благотворительный фонд «Вклад в будущее».

В этом году в число победителей вошли 45 проектов из 23 регионов России. Среди них — проект «Может быть иначе», представленный Фондом социальной поддержки семьи и детства «Океан» из Саратовской области.

Инициатива направлена на оказание необходимой помощи детям с расстройствами аутистического спектра. Победа в конкурсе позволит фонду продолжить реализацию важной социальной миссии и расширить спектр поддерживающих мероприятий для семей, воспитывающих детей с РАС (расстройством аутистического спектра — Ред.).

Ольга Сергеева